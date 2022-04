Juíza diz que encontrou ilegalidades na prisão do médico suspeito de fazer programas com adolescentes em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O médico Edson Ritta Honorato, de 67 anos, que foi preso ontem (6), suspeito de pagar para ter relações sexuais com adolescentes, teve liberdade concedida pela Justiça em Manaus nesta quinta-feira (7). O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), se manifestou sobre o relaxamento da prisão do idoso.

Continua depois da Publicidade

No texto, a juíza plantonista das Audiências de Custódia, Themis Catunda de Souza Lourenço, explica que encontrou uma série de ilegalidades no ato da prisão em flagrante do acusado além de falhas violam os direitos do médico previsto na Constituição.

“A Autoridade Policial nem sequer anexou aos autos do processo os termos de depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante (fls. 1-23), apenas citou no boletim de ocorrência os nomes, nem ao menos consta o termo de oitiva da suposta vítima. Soma-se a este fato, inclusive, o laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima (fl. 18) que não trouxe elementos indicativos capazes de evidenciar o estado de flagrância do custodiado, não servindo as imagens anexadas às fls. 4-5 como elemento de prova apto a comprovar as hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal, sobretudo porque aquelas imagens podem estar ou não fora de contexto em razão da ausência de outras informações”, ressalta na decisão.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da DEPCA, as equipes estavam em investigações sobre o caso há cerca de dois meses. As autoridades receberam várias denúncias informando que o homem sempre levava várias garotas supostamente menores de idade até o local.

Continua depois da Publicidade

Joyce Coelho informou que ao ser questionado sobre o fato, o médico informou que as acusações não eram verdadeiras, e que a adolescente trabalhava no local apenas fazendo faxina.

A vítima inicialmente também negou, porém, acabou confessando, e relatando que havia sido contratada para fazer o trabalho doméstico e que durante as atividades o homem ofereceu dinheiro para que ela tivesse relação sexual com ele.