Juíza é encontrada morta pelo marido dentro de carro no estacionamento de prédio

Redação AM POST

A juíza paraibana Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira, foi encontrada morta com marca de tiros dentro de um carro no estacionamento de um prédio em Belém, capital do Pará, na manhã desta terça-feira (17).

Continua depois da Publicidade

O corpo foi encontrado pelo marido dela, o juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior. Ao se deparar com a situação, ele teria levado o carro e o corpo para a delegacia. Segundo ele, a vítima teria cometido suicídio.

A magistrada era juíza na cidade de Martins, no Rio Grande do Norte, mas viajava com frequência a Belém.

A Polícia Civil irá investigar o caso.