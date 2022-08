Justiça decreta prisão de cônsul alemão acusado de matar o marido

Redação AM POST

A Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do cônsul da Alemanha, Uwe Herbert Hahn, 60 anos. Ele é acusado da morte de seu marido, o belga Walter Henri Maximilien Biot, 52 anos, no dia 5 de agosto na cobertura do casal, na Rua Nascimento e Silva, em Ipanema.

A decisão é do juiz Gustavo Kalil, da 4ª Vara Criminal da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio, que determinou ainda a inclusão do nome do cônsul na lista de foragidos da Interpol, em razão de o acusado ter embarcado no domingo (28) para a Alemanha.

“Verifico que o fato é muito recente, em tese perpetrado em 5 de agosto deste ano, tendo o acusado supostamente ceifado a vida de seu cônjuge Walter Henir Maximilien Biot, por suposto motivo torpe, alegado sentimento de posse, em tese meio cruel, severo espancamento e recurso que teria dificultado a defesa da vítima. Assim, a pedido do MP, decreto a prisão preventiva de Uwe Herbert Hahn”.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela TV Globo mostram os últimos momentos de Walter Henri Maximilien Biot vivo.

Nas imagens, Biot aparece na garagem do prédio onde morava. Com dificuldade para se movimentar, ele cai no chão, e depois utiliza o corrimão da rampa para se levantar.

Em seguida, Walter deixa o prédio pela porta da garagem às 11h32 e volta às 11h42, depois de passear com o cachorro. Depois ele voltou diretamente para o seu apartamento.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, passaram-se sete horas do momento em que Biot voltou ao apartamento até o momento em que Uwe avisou ao porteiro sobre o estado de saúde do marido.