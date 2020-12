Justiça decreta prisão de suspeitos de depredarem delegacia em Barreirinha

Redação AM POST

A justiça decretou a prisão de 13 pessoas envolvidas na depredação da delegacia do município de Barreirinha (distante 331 Km de Manaus), ocorrida no domingo (20), após a prisão do suspeito de ter matado e estuprado a enteada de apenas 2 anos, que teve de ser transferido para Parintins (AM), na segunda-feira (21), por questões de segurança.

O prédio da delegacia sofreu perda total após ser depredado e incendiado, e duas viaturas também foram destruídas. Duas pessoas morreram durante o tumulto, e outras três ficaram feridas e seguem internadas no hospital da cidade.

Oito envolvidos na depredação já haviam sido presas até o fim da tarde desta terça-feira (22) e outros cinco mandados seguem em andamento no município.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) enviou reforço policial ao município de Barreirinha, sob comando do delegado Adilson Cunha. Enquanto o prédio não for reformado, a delegacia deve funcionar no Fórum de Justiça de Barreirinha.