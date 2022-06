Justiça decreta prisão do terceiro suspeito de envolvimento na morte de Bruno Pereira e Dom Phillips no AM

Redação AM POST

A Justiça do Amazonas expediu, na noite desta sexta-feira (17), o mandado de prisão em nome de Jeferson da Silva Lima, vulgo “Pelado da Dinha”. Ele é apontado pela Polícia Federal como o terceiro suspeito por envolvimento na morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips.

“Pelado da Dinha” está foragido, segundo o boletim divulgado pela PF. A participação de um terceiro envolvido no crime já era cogitada pela autoridades.

Um dia após o encontro dos restos mortais do indigenista do jornalista, delegado de Atalaia do Norte, Alex Perez Timóteo, cumpriu na quinta-feira (16) mandado de busca e apreensão na casa de um suspeito que ainda não teve o nome divulgado pela Polícia Civil do Amazonas.

Além de Jeferson da Silva Lima, os irmãos Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como “Pelado” – que confessou o crime nesta quarta (15) –, e Oseney da Costa de Oliveira também estão presos em Atalaia do Norte, a 1.136 quilômetros de Manaus.