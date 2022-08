Justiça decreta prisão preventiva de venezuelano que ateou fogo em loteria do Mercado Adolfo Lisboa em Manaus

Redação AM POST

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), decretou a prisão preventiva do venezuelano Domingo Siso, de 60 anos, suspeito de atear fogo em uma casa lotérica na área externa do Mercado Adolpho Lisboa, na Rua dos Barés, Centro de Manaus. O crime aconteceu na terça-feira (16).

No TJAM consta um processo de 2020, quando o homem tentou atear fogo em outro estabelecimento, alegando que havia ganho um prêmio e não estavam querendo lhe pagar.

“Pelo crime de incêndio tentado, a gente percebe que é uma ação mais voltada a um delírio. De todo modo, ele vai responder pelos crimes de incêndio consumado, tentativa de homicídio e dano qualificado. Está internado, o estado é grave, mas o boletim médico dá conta de que não teve lesão cerebral. Ele teve politraumas e poderá se recuperar”, disse Marcelo Martins, titular do 24° DIP.

De acordo com a polícia, Domingos usou gasolina para atear fogo no local. Na ocasião, houve quatro feridos, sendo dois homens e duas mulheres, que por sorte, foram levados pela população e por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde seguem internados e entubados em estado grave.

O suspeito do crime também está internado em estado grave, já que foi espancado pela população.

Se receber alta, Luis deverá ser encaminhado à uma unidade policial e em seguida ficará à disposição da Justiça.