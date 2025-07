Justiça Federal torna réu mandante das mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips no Amazonas

Notícias Policiais – A Justiça Federal no Amazonas aceitou a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) e tornou réu Rubén Dario Villar, o “Colômbia”, acusado de ser o mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, mortos há três anos na região do Vale do Javari.

A denúncia foi apresentada em junho pelo procurador da República Guilherme Diego Rodrigues Leal, com apoio do Grupo de Apoio ao Tribunal do Júri (GATJ), à Subseção Judiciária de Tabatinga. Colômbia já estava preso preventivamente e havia sido indiciado em novembro do ano passado pela Polícia Federal.

De nacionalidade peruana, o acusado é apontado como chefe de uma quadrilha de pesca ilegal e suspeito de envolvimento com tráfico de drogas na região da tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Ele já responde a processos por tráfico, pesca ilegal e uso de documento falso.

Segundo o MPF, Bruno e Dom foram assassinados por enfrentarem os interesses criminosos ligados à pesca ilegal, ao promoverem ações de educação ambiental em comunidades indígenas. Eles desapareceram após passarem pela comunidade São Rafael, no trajeto entre os municípios de Atalaia do Norte e Guajará.

Com a inclusão de Colômbia, nove pessoas já foram denunciadas pelo crime. Os executores — Amarildo da Costa Oliveira (Pelado), Oseney da Costa e Jefferson da Silva Lima — foram denunciados em 2022. Outros cinco réus respondem por ocultação dos corpos.

Embora o MPF tenha solicitado júri popular para os três executores, o TRF1 retirou Oseney da pronúncia. O órgão recorreu da decisão ao STJ.