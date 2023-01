Justiça manda soltar casal que matou mãe e filho atropelados em Manaus

Redação AM POST*

A justiça do Amazonas concedeu liberdade provisória ao casal que atropelou e matou Mirivan Soares de Oliveira e seu filho Matheus Soares de Oliveira durante acidente na tarde do último sábado (7), no bairro Francisca Mendes, Zona Norte de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com testemunhas, uma vizinha sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), atropelou as vítimas no momento aprendia a dirigir com o marido, dono de uma picape. Mirivan morreu na hora. Matheus chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital.

O casal foi detido em flagrante no sábado e encaminhado para audiência de custódia no dia seguinte onde conseguiu liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares.

Conforme informações de vizinhos, a família da vítima registrou Boletim de Ocorrência (BO) no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A mulher responde por homicídio culposo na direção de veículo e o companheiro dela por entrega do veículo a uma pessoa não habilitada.

Continua depois da Publicidade

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) com parecer do Ministério Público do Estado sustentou a irregularidade da prisão em flagrante e acabou manifestando pelo relaxamento da prisão pois os dois não poderiam ter sido presos pois permaneceram no local do acidente e prestaram socorro as vítimas.