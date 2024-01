Justiça mantém prisão preventiva de Lucas Picolé investigado por esquema de rifas ilegais

Notícias de Manaus – Em audiência de custódia, a Justiça do Amazonas manteve, nesta quinta-feira (25), a prisão do influenciador digital João Lucas da Silva Alves, conhecido como “Lucas Picolé”. Ele é investigado por integrar um esquema de fraude com a venda de rifas ilegais pela internet. Ele foi preso na quarta-feira (24) em Iranduba no Amazonas.