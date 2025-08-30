“Justiceiro” impede assalto e mata suspeito em posto de combustíveis no bairro Alvorada

Notícias de Polícia – Na noite da última sexta-feira (29), um homem morreu e outro foi ferido ao tentarem cometer um assalto em um posto de combustíveis localizado na avenida Professora Cacilda Pedroso, bairro Alvorada 1, zona centro-oeste de Manaus. A dupla, portando um simulacro de arma de fogo, foi surpreendida por um homem, ainda não identificado, que reagiu ao crime com disparos.

Um dos assaltantes caiu no local, sem vida. O outro foi baleado na perna, contido por agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e posteriormente socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O simulacro utilizado foi apreendido pela polícia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o caso. O corpo do autor morto foi removido pelo Instituto Médico-Legal (IML), e suas identidades ainda não foram divulgadas pelas autoridades