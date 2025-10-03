Laboratório clandestino de bebidas é desmontado na zona Leste de Manaus

Notícias Policiais – Um laboratório clandestino de bebidas destiladas foi desmontado na manhã desta sexta-feira (3) em uma residência na rua Doutor Alecrim, no bairro Jorge Teixeira, 4ª Etapa, zona Leste de Manaus. Dois homens apontados como responsáveis pelo esquema foram presos em flagrante no local.

A ação começou após uma denúncia anônima indicar o imóvel como ponto de falsificação e envase de bebidas alcoólicas. No endereço, dois indivíduos estavam em frente à casa e, questionados sobre a suspeita, admitiram que no interior eram realizadas atividades de manipulação e envase.

Durante a vistoria, foram apreendidas 54 garrafas da marca Black Gold, nove garrafas Eternity Gin, seis garrafas Tunqueray e 25 garrafas de marcas diversas. Também foram encontrados 54 selos de lacre, 84 tampas, duas garrafas de xarope e outros materiais utilizados na falsificação, além de rótulos, lacres e selos falsificados, bem como instrumentos usados na produção e no acondicionamento das bebidas.

Após o flagrante, os suspeitos e todo o material coletado foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.