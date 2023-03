Laboratório de cultivo de maconha é desmontado pela Polícia em Manaus

Redação AM POST

Como parte do trabalho integrado da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), foi deflagrada na noite de quarta-feira (15/03), uma nova fase da operação Cidade Mais Segura, para prevenção e combate da criminalidade, de forma simultânea, na capital e na região Metropolitana do estado. Logo nas primeiras horas, um laboratório de cultivo de entorpecentes foi desmontado pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), na zona sul de Manaus. Foram apreendidos, ainda, carros, motos e armas.

A operação, coordenada pela SSP-AM, conta com o efetivo da PMAM, Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop) e Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA).

O secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, destacou que a operação é uma determinação do governador Wilson Lima para combater a criminalidade em todo o estado.

“Essa é uma grande operação que está sendo comandada pela Polícia Militar, Cidade Mais Segura, que faz parte do programa Amazonas Mais Seguro, uma determinação do nosso governador Wilson Lima. A Secretaria de Segurança Pública se faz presente nessa grande operação da Polícia Militar, ação essa que vai atender toda a capital, que visa combater a criminalidade e aumentar a sensação de segurança para a população”, disse.

O comandante-geral da PMAM, coronel Vinícius Almeida, ao lado do subcomandante, coronel Algenor Teixeira Filho, e dos comandantes do Policiamento Metropolitano (CPM), coronel Bruno Azevedo e do Interior (CPI), Marcos Encarnação (CPM), também participou do lançamento da operação e destacou a redução dos indicadores criminais como resultado de grandes operações.

“O objetivo da operação é a integração das forças, coordenada pela Secretaria de Segurança, visando levar mais segurança para o cidadão amazonense. Essa ação conjunta tem reduzido a violência em Manaus e no estado do Amazonas, batemos recorde de redução no mês de fevereiro em relação aos últimos 10 anos. Os resultados operacionais, os resultados de planejamento começam a gerar efeito”, reforçou o comandante.

Balanço Parcial

Na operação, ainda na noite de ontem, por volta das 21h, a PMAM desarticulou um laboratório de drogas que funcionava dentro de uma casa no bairro Crespo, na zona sul de Manaus. Na ocasião, três pessoas foram presas.

As equipes do Batalhão Leste receberam uma denúncia de que, dentro de uma casa, na Rua Adelino Paes Neto, funcionava um laboratório de produção de drogas. Os policiais foram ao local indicado e na abordagem um suspeito foi preso. Durante as buscas foram encontradas quatro estufas, onde eram cultivadas as drogas e os produtos, bem como, os insumos para o plantio.

Para a polícia, um dos suspeitos alegou que o responsável pelos entorpecentes residia no bairro Japiim. As equipes foram até o endereço indicado e localizaram o suspeito, que foi preso com uma quantidade de entorpecentes. Ele foi flagranteado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

Policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) desarticularam uma “boca de fumo”, no bairro Petrópolis, também na zona sul da cidade. Um homem foi preso no momento em que vendia entorpecentes. Com o suspeito foram apreendidas drogas, balanças de precisão e uma arma.

As duas ocorrências foram encaminhadas ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No Distrito do Cacau Pirêra, em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), por meio do Comando de Policiamento do Interior (CPI), os policiais realizaram barreiras, onde foram apreendidos carros e motos por apresentarem irregularidades.