Ladrão de motores rabetas é preso com 1,5 quilo de drogas no AM

Redação AM POST

No município de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus), um jovem, 18, foi detido por policiais militares da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), após ser encontrado com material entorpecente e dois motores tipo rabeta roubados. A prisão do infrator ocorreu por volta das 10h, desta segunda-feira (1°/11), no Porto do Oliveira, localizado na orla do bairro Praia do Gado.

Os policiais detiveram o homem após recebimento de denúncia anônima, na qual foi relatada que o homem, juntamente com um acompanhante, havia praticado o roubo de motores rabetas na comunidade Vila Antimari, no rio Acre, e havia seguido em direção à sede do município. Uma guarnição da 5ª CIPM foi ao porto e avistou quando um dos envolvidos fugiu, ao perceber a presença da polícia, mas foi detido o segundo suspeito, na embarcação em que ambos viajavam.

Os policiais encontraram em sua posse dois motores rabetas, substâncias com aspecto de maconha (14 barras pesando 957 gramas) e de cocaína (74 pacotes de 543 gramas). O infrator foi encaminhado para o 61° Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Boca do Acre.

Denúncia – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.