Ladrão invade casa de lutador de MMA e se dá mal em Manaus; confira

Notícias policiais – Na noite de sexta-feira (2), um homem ainda não identificado foi imobilizado pelo lutador de MMA Dileno Lopes após tentar invadir sua residência, localizada na Rua Bispo de Praga, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. O caso terminou com o suspeito sendo linchado por moradores da região.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem tentou furtar roupas e equipamentos de treino na casa do lutador, mas foi surpreendido no flagrante por Dileno, que reagiu prontamente. Com conhecimento em artes marciais, o atleta conseguiu conter o invasor e o colocou para fora da residência.

A movimentação chamou a atenção dos vizinhos, que reconheceram o suspeito como um velho conhecido da região. Revoltados, os moradores partiram para cima do homem e o agrediram. “A população já identifica ele aqui há muito, porque ele fica invadindo as residências, andando por cima dos telhados”, relatou Dileno Lopes.

Após o linchamento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao homem, que apresentava diversas escoriações. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde da capital, onde permanece sob escolta policial. O estado de saúde dele não foi divulgado.