Ladrões apontam arma para cabeça de bebê e levam carro de mulher

A enfermeira Rayanne Viegas da Rocha, 34 anos, passou por momentos de tensão com a filha, uma bebê de apenas 1 ano e seis meses, ao serem vítimas de um assalto à mão armada, na QNP 30, em Ceilândia, no início deste mês. Na ocasião, o carro da mulher, uma Renault Duster prata, era alvo da abordagem dos criminosos. Segundo informações do Metrópoles.

A vítima relata que havia comprado o carro há menos de uma semana do ocorrido. Como de costume, tinha estacionado o veículo em frente à residência da sogra dela, por volta das 15h do dia 8 de outubro. Cerca de duas horas depois, ela retornou ao automóvel para trocar a sandália, na companhia da filha, momento em que dois homens se aproximaram delas.

“Eu estava com a bebê no colo quando fui ao carro para trocar a minha sandália. No momento em que eu estava retornando para dentro de casa, a dupla me abordou e, na hora, já colocaram a arma apontada para a cabeça da minha filha”, relembra Rayanne.

Bastante assustada com a abordagem da dupla, a enfermeira não conseguiu reagir para pedir socorro. “Eu apenas abri uma das mãos e entreguei a chave do meu carro. A todo momento eles falavam para eu manter a cabeça abaixada e não olhar para o rosto deles. Caso contrário, eles iriam atirar na minha filha”, relata o momento de terror vivido.

Após entregar a chave da Duster, os homens entraram no veículo e fugiram do local. Rayanne chegou a registrar o roubo na 23ª DP (P Sul), mas, até o momento, não teve notícias sobre o paradeiro do veículo.

“Jamais imaginei que poderia passar por uma situação dessas, foi um grande susto. Frequento aquela região há anos e nunca tive insegurança em estacionar meu carro na rua”, lamenta a vítima. As câmeras de segurança da rua onde mora a sogra de Rayanne estavam desligadas na hora do crime.

Segundo ela, no dia do assalto, o carro dela foi visto transitando entre as regiões do Recanto das Emas e Samambaia.