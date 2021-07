Lázaro estuprou jovem por mais de 40 minutos em matagal no dia do aniversário dela

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O resultado do exame de DNA pronto nesta sexta-feira (2/7) comprovou que Lázaro Barbosa Sousa, 32 anos, foi o autor de um estupro cometido em 26 de abril, contra uma jovem, no Setor Habitacional Sol Nascente. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) tinha o laudo do Instituto de Identificação, que constatou a presença de digitais do criminoso.

Na ocasião, no dia do aniversário da vítima, Lázaro invadiu a chácara na qual a mulher morava com o marido e o filho. O criminoso apareceu na janela da residência mostrando a arma e ordenando que a porta fosse aberta. Lázaro trancou o marido e o filho da jovem em um dos cômodos da casa e obrigou a mulher a acompanhá-lo.

O criminoso revirou toda a casa e roubou celulares e dinheiro. Sob o poder de Lázaro, a jovem foi obrigada a seguir o serial killer até um matagal próximo. Ele a obrigou a tirar a roupa e a estuprou por mais de 40 minutos. “Tínhamos o laudo que constatou as digitais do autor na cena do crime e só faltava o exame de DNA, porque já tínhamos o material genético dele da ocorrência de 2009, ano que ele cometeu roubo seguido de estupro”, detalhou a delegada-titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam 2), Adriana Romana.

A partir do material identificado, comprovou-se que Lázaro foi o responsável pelo estupro. “Foi possível afirmar com 100% de certeza que ele foi o autor”, completou a delegada. Em 2009, aos 21 anos, Lázaro cometeu um crime parecido. Ele invadiu uma chácara onde funcionava um pesque-pague, em Ceilândia Norte, obrigou as vítimas a tirar as roupas e as trancou no banheiro. Ele teria pegado uma mulher para depois obrigá-la a seguir para uma área fechada, onde a estuprou. Nesse mesmo ano, ele foi identificado e preso. Lázaro permaneceu no Complexo Penitenciário da Papuda até 2016.