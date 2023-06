Líder criminoso é preso por financiar tráfico de drogas em Manaus

Um homem, identificado como Alexsandro Barbosa Fonseca, 43, foi preso nesta segunda-feira (12), suspeito de liderar uma organização criminosa, financiar o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Keven Carvalho da Costa, 21; e Mário Pedro da Silva Junior, 45, também foram presos durante a ação policial pelo crime de tráfico de drogas em zonas distintas de Manaus.

A operação contou com o apoio da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com os policiais civis do Denarc, o grupo já estava sendo investigado desde 2019, e nesta segunda-feira (12), as equipes saíram em diligências até a casa de Alexsandro, a fim de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra ele.

“No imóvel apreendemos alguns aparelhos eletrônicos como celulares, notebooks e máquinas de cartão. As investigações apontaram que Alexsandro era o controlador da ‘caixinha’ da organização, e tinha acesso ao dinheiro que entrava e saia todo mês, que chegava em torno de R$ 460 mil, além de liderar o grupo”, explicaram os policiais.

Dando andamento a operação policial, as equipes seguiram até outro endereço, que funcionava como uma espécie de laboratório de drogas, que seria o endereço de uma das empresas de Alexsandro, onde foram localizados Keven e Mário Pedro, que foram autuados por tráfico de drogas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“As investigações continuarão a fim de identificar os outros envolvidos, estima-se que a facção criminosa tenha em torno de 5 mil pagantes dessa contribuição compulsória mensal”, afirmaram.

Alexsandro responderá por financiar o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, já Keven e Mário Pedro foram autuados por tráfico de drogas. O trio passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST