Líder da facção RDA morre em troca de tiros com a PM em Manaus

Um homem, identificado como Lenon Oliveira do Carmo, vulgo “Bileno”, de 41 anos, foi morto durante troca de tiros com a polícia na madrugada deste domingo (10), em um sítio no bairro Puraquequara, na zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, Bileno é o líder da facção criminosa Revolucionários do Amazonas (RDA). Ele também havia sido integrante do Comando Vermelho (CV).

Ainda conforme a polícia, Bileno estava em um campo de futebol vendendo drogas e intimidando moradores que assistiam a uma partida. Na ocasião, policiais foram acionados, momento em que Lenon atirou para cima causando um grande tumulto.

Com os tiros, pessoas começaram a correr e o bando aproveitou o momento para fugir e se esconder no sítio. Porém, a polícia recebeu a informação da localização deles e foi até a propriedade.

Na ação, os agentes foram recebidos a tiros e ao revidarem, atingiram Bileno e Diogo da Santos Mota, 19 anos. Eles chegaram a ser socorridos, mas um morreu a caminho do hospital e o outro morreu assim que chegou à unidade.

Com eles, foram encontradas quatro armas, sendo 3 pistolas e 1 revólver, além de várias munições e quase R$ 7 mil em espécie.