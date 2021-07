Líder de facção e soldados são presos enquanto preparavam ataques no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam, na tarde de quinta-feira (08/07), dois homens e uma mulher de 37, 25 e 20 anos, e apreenderem um adolescente, de 17. Eles estavam com armas e munições em uma área de invasão de Iranduba (a 27 quilômetros da capital).

Continua depois da Publicidade

Por volta das 17h, os policiais receberam uma denúncia informando que havia membros de facção criminosa fortemente armados em uma área de invasão, nas proximidades de um igarapé, na orla do município. Ainda segundo o denunciante, o grupo estava se preparando realizar ataques criminosos.

Com apoio de equipes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a equipe se deslocou para o local, onde foi recebida a tiros. Na ação, dois homens e uma mulher, além do adolescente, foram detidos.

Foram encontradas com o grupo cinco armas de fogo, sendo elas, uma pistola calibre .40; três espingardas, uma semiautomática calibre 12, uma calibre 28 e outra de calibre não identificado; além de uma metralhadora caseira, com características do tipo 9mm. Também foram apreendidas 25 munições calibre 12; 72 munições calibre 9mm; uma munição calibre 28 e três munições calibre 20, além de uma balança digital e dois aparelhos celulares.

Continua depois da Publicidade

Em face do flagrante, todos os indivíduos e o material apreendido, foram apresentados na delegacia de Iranduba, onde foi constatado que já possuíam registro criminal.