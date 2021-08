Líder de grupo criminoso é preso suspeito de mandar executar morador em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Paulo Henrique Pinheiro Ramos, 37, conhecido como “Pinduca”, foi preso manhã desta quinta-feira (19) suspeito de ser o mandante do assassinato de Elcir Mário Ferreira, que tinha 46 anos, ocorrido na madrugada do dia 8 de junho deste ano, no beco Tapajós, bairro Petrópolis.

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Paulo Henrique é apontado como líder de um grupo criminoso que atua no bairro Petrópolis, zona sul. Ele é o suposto mandante do homicídio.

“Na ocasião do crime, a vítima estava indo até uma padaria, quando os infratores chegaram em uma motocicleta e efetuaram disparos de arma de fogo contra ele. Segundo as investigações, os indivíduos acreditavam que Elcir realizava denúncias das atividades ilícitas praticadas pelo grupo criminoso”, explicou o delegado.

As investigações apontaram também que os infratores passaram a desconfiar ainda mais que a vítima os denunciava após a prisão de alguns integrantes daquele grupo, no dia 5 de fevereiro deste ano. Na ocasião, foram presos pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) com diversas armas de fogo e drogas.