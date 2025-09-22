Líder de grupo que roubava cordões de ouro é preso em Manaus

Notícias Policiais – Apontado como líder de uma organização criminosa que atua no Centro de Manaus, um homem de 35 anos foi preso nesta segunda-feira (22). As equipes do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Turista (DECCT) cumpriram três mandados de prisão preventiva contra o suspeito durante a ação.

Segundo o delegado Marcelo Martins, o investigado era responsável por financiar e comandar roubos de cordões de ouro e tráfico de drogas na região central. “Ele financiava, liderava e, algumas vezes, até participava de roubos cometidos no Centro, a fim de obter lucros a partir do crime”, afirmou o delegado, ao detalhar o papel de direção exercido pelo suspeito no esquema criminoso.

A captura ocorreu na Avenida Brasil, no bairro Compensa, zona oeste da capital. Após ser localizado, o homem foi conduzido à unidade policial para os procedimentos cabíveis. Conforme a polícia, ele responderá por organização criminosa e roubo majorado.

O preso foi colocado à disposição da Justiça, enquanto as investigações seguem para mapear a participação de outros envolvidos e a extensão dos crimes imputados ao grupo. A Polícia Civil ressaltou que a atuação integrada das unidades especializadas tem sido fundamental para desarticular estruturas que exploram pontos de grande circulação no Centro, onde os casos de subtração de joias e a venda de entorpecentes vinham sendo associados ao comando do suspeito agora detido.