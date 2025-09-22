A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Líder de grupo que roubava cordões de ouro é preso em Manaus

Investigações apontam liderança em roubos de joias e tráfico na região central.

Por Beatriz Silveira

22/09/2025 às 20:19

Ver resumo

Notícias Policiais – Apontado como líder de uma organização criminosa que atua no Centro de Manaus, um homem de 35 anos foi preso nesta segunda-feira (22). As equipes do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Turista (DECCT) cumpriram três mandados de prisão preventiva contra o suspeito durante a ação.

PUBLICIDADE

Segundo o delegado Marcelo Martins, o investigado era responsável por financiar e comandar roubos de cordões de ouro e tráfico de drogas na região central. “Ele financiava, liderava e, algumas vezes, até participava de roubos cometidos no Centro, a fim de obter lucros a partir do crime”, afirmou o delegado, ao detalhar o papel de direção exercido pelo suspeito no esquema criminoso.

Leia também: Justiça do Amazonas anula condenações da mãe e irmão de Djidja Cardoso

PUBLICIDADE

A captura ocorreu na Avenida Brasil, no bairro Compensa, zona oeste da capital. Após ser localizado, o homem foi conduzido à unidade policial para os procedimentos cabíveis. Conforme a polícia, ele responderá por organização criminosa e roubo majorado.

O preso foi colocado à disposição da Justiça, enquanto as investigações seguem para mapear a participação de outros envolvidos e a extensão dos crimes imputados ao grupo. A Polícia Civil ressaltou que a atuação integrada das unidades especializadas tem sido fundamental para desarticular estruturas que exploram pontos de grande circulação no Centro, onde os casos de subtração de joias e a venda de entorpecentes vinham sendo associados ao comando do suspeito agora detido.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Polícia

Saiba quem era mulher executada a tiros dentro da própria casa em Manaus

Histórico inclui prisão com duas submetralhadoras em 2024.

há 49 segundos

Polícia

Homem é procurado pela polícia por masturbar em sala de espera de UBS em Manaus

Flagra ocorreu na manhã desta segunda-feira (22) dentro da UBS.

há 31 minutos

Brasil

Se o Senado achar que a PEC da Blindagem não é interessante que arquive, diz Hugo Motta

Presidente da Câmara afirmou que houve uma distorção da discussão sobre a proposta.

há 58 minutos

Brasil

Relator da CPMI pede prisão preventiva de sócio do “Careca do INSS”

Empresário nega e diz que atuou como administrador financeiro.

há 1 hora

Polícia

Dupla rende atendente e assalta comércio no Conjunto Águas Claras em Manaus

Imagens que circulam em aplicativos de mensagem mostram a dupla pedindo bebidas antes de apontar arma para a atendente e fugir de motocicleta.

há 1 hora