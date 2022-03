Líder do CV, ‘Bruno Fiel’ é transferido de Manaus para presídio federal no Paraná

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Bruno Souza Carvalho, vulgo “Bruno Fiel”, apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho, foi transferido do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), para o Presídio Federal de segurança máxima de Catanduvas, no Paraná, na última quarta-feira (16).

O presídio recebe exclusivamente presos de alta periculosidade, líderes de organizações criminosas. “Bruno Fiel” já coleciona, pelo menos, seis passagens criminais no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) por crimes como homicídio e tráfico de drogas.

O detento já atuou no tráfico do complexo do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, no Rio de Janeiro, como atravessador de armas e drogas enviadas da região Norte do país.