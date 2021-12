Líder do tráfico é baleado pela PM ao tentar atacar rivais em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem, identificado apenas como “Filipinho”, suposto líder de tráfico, ficou ferido durante troca de tiros com a polícia na manhã desta quarta-feira (8), no bairro Valparaíso, na zona leste de Manaus.

De acordo com a polícia, o indivíduo é apontado como líder do tráfico no bairro Monte Sião. Na ocasião, ele estaria no local junto com comparsas para atacar rivais e tomar bocas de fumo no Morro da Catita. No entanto, a polícia conseguiu intervir e houve confronto entre ambos.

Durante o tiroteio, Filipinho foi atingido e capturado pela polícia, os outros meliantes conseguiram fugir.

O indivíduo precisou ser socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, posteriormente deve ser levado para a delegacia para os procedimentos cabíveis.

Com ele, uma arma pertencente a polícia foi apreendida.