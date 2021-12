Líder do tráfico morre em hospital após ser baleado em confronto com a polícia em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Felipe Farias Leitão, conhecido como ‘Felipinho’, de 20 anos, morreu nesta sexta-feira (10) no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio após ser baleado durante confronto com policiais militares em uma comunidade, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Felipinho, que é apontado como líder do tráfico de drogas na área, estava internado desde quarta-feira (08), passou por cirurgia mas não resistiu. Segundo a polícia o confronto aconteceu no momento em que ele comandava um grupo de criminosos para atacar bocas de fumo rivais nos dois locais. Cinco viaturas foram até o local indicado pela denúncia e realizaram o cerco policial.

Com Felipe, foi capturada uma pistola com 12 munições intactas. O caso foi registrado no 14 Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ele possui mandados de prisão em aberto, sendo dois por homicídio e um por tráfico de drogas.