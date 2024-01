Líder religioso de templo umbandista é preso suspeito de estuprar mulheres durante sessões espirituais

O líder espiritual de um templo de umbanda, Jessey Maldonado Monteiro, chefe do setor de radiologia da Santa Casa de Socorro, interior de São Paulo, foi preso na última segunda-feira (16/1) sob suspeita de estuprar diversas mulheres durante sessões espirituais. Além disso, há indícios de que pacientes do hospital também tenham sido vítimas de abusos sexuais por parte do suspeito. A polícia apreendeu brinquedos sexuais, seringas, câmeras, remédios e armas de fogo na casa do acusado.

Segundo as informações fornecidas pela polícia, o líder espiritual oferecia um copo d’água “essencial” às mulheres antes de cometer os abusos. Ele aplicava uma grande quantidade de óleo em suas partes íntimas e tocava as mãos das vítimas com seu pênis. Essas ações foram relatadas por algumas das mulheres que denunciaram o crime.

A delegada Leise Silva, responsável pelas investigações, afirmou que já foram identificadas pelo menos outras 15 vítimas do líder espiritual, porém, essas ainda não compareceram formalmente à delegacia. A polícia suspeita que o número de mulheres abusadas seja ainda maior. A operação foi nomeada de “João de Deus Socorrense” em referência ao líder religioso João de Deus, condenado a quase 500 anos de prisão por abusos cometidos contra mulheres que frequentavam seu templo espiritual em Abadiânia, Goiás.

De acordo com as investigações, Jessey contava com a ajuda de uma mãe de santo, que indicava os serviços dele para pacientes consideradas mais vulneráveis. O suspeito afirmava ter “poderes superiores” capazes de curar dores físicas e emocionais. Além disso, algumas sessões espirituais eram realizadas na própria casa do acusado.

Diante dessas acusações graves, é fundamental ressaltar a importância da denúncia por parte das vítimas. Muitas vezes, vítimas de abuso sexual encontram-se em situações de vulnerabilidade e medo, o que dificulta a denúncia do crime. No entanto, é fundamental que essas mulheres se sintam encorajadas a relatar os abusos e buscar por justiça.