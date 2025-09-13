Líderes de facção criminosa de Coari são transferidos para presídios em Manaus

Notícias policiais – Quatro líderes de uma facção foram transferidos da Unidade Prisional de Coari para Manaus em uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A medida busca desarticular o comando do crime organizado que atuava de dentro do presídio do interior.

PUBLICIDADE

Entre os transferidos estão Evenilson Ferreira Ferreira, conhecido como “Pato” ou “Mistério”, e seu braço direito, Kaysoney Pena da Silva, o “Neyzinho da Major Zeca”. Também foram removidos Warlesson de Castro Andrade, o “Mamão”, e Erick André Rebelo Dias, apelidado de “Raridade”.

Leia mais: Fiscalização aplica mais de R$ 427 mil em multas por crimes ambientais no Amazonas

PUBLICIDADE

Segundo o tenente-coronel Pedro Moreira, comandante do 5º BPM, os detentos vinham utilizando celulares para ordenar ataques contra grupos rivais, sobretudo após a morte de um integrante da facção. A fragilidade do presídio, localizado dentro da cidade, favorecia a entrada de aparelhos e materiais ilícitos.

Uma revista recente resultou na apreensão de 56 celulares e diversas armas brancas, comprometendo a comunicação dos líderes. A transferência para Manaus é considerada estratégica, já que as unidades da capital contam com fiscalização mais rígida, dificultando o acesso a celulares e a continuidade das ações criminosas.