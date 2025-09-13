A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Líderes de facção criminosa de Coari são transferidos para presídios em Manaus

A medida busca desarticular o comando do crime organizado que atuava de dentro do presídio do interior.

Por Fernanda Pereira

13/09/2025 às 14:08

Ver resumo
Líderes de facção criminosa de Coari são transferidos para presídios em Manaus

Foto: Reprodução

Notícias policiais – Quatro líderes de uma facção foram transferidos da Unidade Prisional de Coari para Manaus em uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A medida busca desarticular o comando do crime organizado que atuava de dentro do presídio do interior.

PUBLICIDADE

Entre os transferidos estão Evenilson Ferreira Ferreira, conhecido como “Pato” ou “Mistério”, e seu braço direito, Kaysoney Pena da Silva, o “Neyzinho da Major Zeca”. Também foram removidos Warlesson de Castro Andrade, o “Mamão”, e Erick André Rebelo Dias, apelidado de “Raridade”.

Leia mais: Fiscalização aplica mais de R$ 427 mil em multas por crimes ambientais no Amazonas

PUBLICIDADE

Segundo o tenente-coronel Pedro Moreira, comandante do 5º BPM, os detentos vinham utilizando celulares para ordenar ataques contra grupos rivais, sobretudo após a morte de um integrante da facção. A fragilidade do presídio, localizado dentro da cidade, favorecia a entrada de aparelhos e materiais ilícitos.

Uma revista recente resultou na apreensão de 56 celulares e diversas armas brancas, comprometendo a comunicação dos líderes. A transferência para Manaus é considerada estratégica, já que as unidades da capital contam com fiscalização mais rígida, dificultando o acesso a celulares e a continuidade das ações criminosas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Amazonas

Homem é condenado a 15 anos de prisão por estuprar criança autista em Itacoatiara

O homem está preso preventivamente desde maio deste ano, não poderá recorrer em liberdade e deve iniciar imediatamente o cumprimento da pena.

há 9 minutos

Manaus

Chuva em Manaus provoca desabamento; Defesa Civil age rapidamente

Duas chamadas foram registradas e atendidas por meio do Disque 199.

há 13 minutos

Brasil

Ex-funcionária da Drogasil sofre racismo no 1º dia de trabalho: “Tá escurecendo a nossa loja?”

O caso ocorreu em 2018, mas voltou a repercutir após Noemi relatar a experiência em um vídeo publicado no TikTok.

há 32 minutos

Amazonas

Prefeito de Beruri entrega ao grupo proteger vacinas, ração e pontos de alimentação para animais em situação de rua

Com a iniciativa, Beruri se destaca como exemplo de município do interior comprometido com a causa animal.

há 35 minutos

Manaus

Chuva forte deixa estragos e causa interrupções de energia em várias zonas de Manaus

O fornecimento de energia elétrica está sendo afetado em diversas áreas de Manaus devido às condições climáticas adversas que atingiram a cidade.

há 57 minutos