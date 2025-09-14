Líderes de facção de Coari são transferidos para Manaus após apreensão de 56 celulares

Notícias Policiais – Quatro detentos apontados como líderes de facção criminosa em Coari — Evenilson Ferreira Ferreira, o “Pato” ou “Mistério”; Kaysonney Pena da Silva, o “Neyzinho da Major Zeca”; Warlesson de Castro Andrade, o “Mamão”; e Erick André Rebelo Dias, o “Raridade” — foram transferidos neste sábado (13) para Manaus. O grupo, que atuava a 363 quilômetros a oeste da capital, mantinha, mesmo preso, contato com integrantes do crime organizado e determinava ataques contra grupos rivais.

De acordo com as autoridades, a comunicação ilícita era favorecida pela localização do presídio de Coari, situado em área urbana, o que facilitava o arremesso de celulares, drogas e outros itens proibidos para dentro da unidade. Ainda segundo as informações, os detentos davam ordens a comparsas na capital e coordenavam ações armadas à distância. A remoção para Manaus ocorreu porque o sistema prisional da capital oferece maior segurança e fiscalização, com o objetivo de interromper o comando à distância e reduzir a circulação de materiais ilícitos.

Uma revista recente na unidade de Coari apreendeu 56 celulares e diversas armas brancas, medida que ajudou a desarticular parte das comunicações do grupo. A apreensão reforça o cenário apontado pelas autoridades sobre a facilidade de abastecimento da cadeia com objetos proibidos e o uso desses itens para a coordenação de ataques. Com a transferência, a expectativa é conter a prática de ordens emitidas de dentro do cárcere e mitigar as disputas entre grupos criminosos na região, a partir de um ambiente com mais controle e vigilância.