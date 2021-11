Líderes do CV no Amazonas são presos pela PF no Rio de Janeiro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Dois líderes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no Amazonas, Silvio Andrade Costa, vulgo “Barriga”, líder do CV e Diego Oliveira Hidalgo, vulgo “Diego Islâmico”, foram presos na manhã desta terça-feira (23), durante terceira fase da Operação Nômade da Polícia Federal. Eles foram detidos no Rio de Janeiro.

De acordo com a polícia, as lideranças da facção aqui do Estado, estavam morando no Rio de Janeiro e agiam ativamente nas decisões da organização criminosa no Amazonas.

Além dos dois, outros indivíduos foram detidos e mandados de busca e apreensão cumpridos. Eles podem receber pena de até mais de 20 anos de reclusão.

Mais informações devem ser repassadas em breve.