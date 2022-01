“Liga pra polícia por favor”, diz bilhete de menina estuprada por companheiro da avó em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Uma menina de 11 anos, que foi estuprada por um homem de 39 anos, escreveu um bilhete de socorro no dia do crime para a irmã. O caso aconteceu na rua Campo Grande, no bairro Grande Vitória, zona Leste de Manaus.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), delegada Joyce Coelho, a vítima teria ido até a casa da avó deixar alimentos a pedido da mãe, no entanto, a vó havia se mudado e estava na casa nova, a menina foi na casa antiga onde o homem estava fazendo as mudanças. Momento em que o companheiro de sua avó a atacou e a violentou.

Após o crime, a menina recebeu ameaças de morte caso contasse o que teria acontecido. Momento em que a vítima escreveu um bilhete para a irmã com os seguintes dizeres: “Liga pra polícia agora por favor”.

Quando a mãe da criança tomou conhecimento sobre o ocorrido, o suspeito foi arrancado de dentro da residência e brutalmente espancado pela população. Por sorte ele não foi linchado.

O caso segue sob investigação na DEPCA e o acusado já foi preso em flagrante e deve passar por Audiência de custódia.