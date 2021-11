Locadoras de veículos viram alvo de operação da PF em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (17), a “Operação Francamente”, em Manaus e no Mato Grosso, que tem como objetivo o combate às fraudes na comercialização de caminhonetes na Zona Franca de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Agentes da Polícia Federal e da Receita Federal cumprem mandados nesta manhã que envolvem ao menos duas locadoras de veículos, uma no bairro Aleixo e outra no Centro da capital amazonense.

De acordo com a polícia, outro alvo da operação é um escritório no edifício The Office, no bairro Adrianópolis. Os alvos são suspeitos de adquirir veículos em baixo custo por meio de incentivos fiscais (PIS, Cofins), oferecidos à Zona Franca de Manaus (ZFM), para obter lucro com sonegação de impostos.

A fraude consiste na retirada indevida dessas restrições nos sistemas do Departamento de Trânsito do Amazonas, realizada por servidor público envolvido no esquema criminoso, para posterior comercialização, em área não beneficiada, por empresas e pessoas físicas.