“Loirinha do Tráfico” é executada após anunciar mudança de facção nas redes sociais; veja

Uma jovem identificada como Karina Regiane de Assis Mauricio, conhecida como “Ariela, a Loirinha do Tráfico”, foi assassinada, em plena luz do dia, em Ariquemes, no interior de Rondônia. As informações são do site Rondônia Em Pauta.

De acordo com a polícia, Karina tinha chegado na cidade recentemente e foi alvejada com pelo menos 13 tiros na Rua Bolívia, Setor 02 de Ariquemes. O crime ocorreu em plena luz do dia na última semana e foi executado por dois indivíduos em uma motocicleta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A motivação pode ser uma possível disputa entre as facções criminosas. Um vídeo que circula nas redes sociais, gravado no final do ano passado, mostra Karina expressando sua intenção de deixar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e se juntar ao Comando Vermelho (CV).

O caso é investigado pela Polícia Civil e nenhum dos suspeitos foi preso.

Assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Loirinha do Tráfico” é executada após anunciar mudança de facção nas redes sociais pic.twitter.com/I8XeaIpauM — AM POST (@portalampost) February 12, 2024 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST