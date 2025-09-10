Loja de assistência técnica é alvo de operação e dono é preso por receptação de celulares roubados em Manaus

Notícias policiais – Uma operação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira (9) resultou na prisão em flagrante de um homem de 38 anos, suspeito de receptação qualificada.

A ação ocorreu em uma loja de assistência técnica localizada na feira do bairro São José 2, zona leste de Manaus, após denúncias de comercialização de aparelhos eletrônicos com origem duvidosa.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram um celular com registro de roubo, além de dois smartphones e um tablet sem documentação que comprovasse a origem legal dos produtos.

O delegado Bruno Hitotuzi, responsável pelo Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC), explicou que o suspeito já possui antecedentes criminais relacionados a roubos e receptação, incluindo um processo aberto em 2024 por receptação de uma motocicleta.

O preso foi encaminhado à delegacia e responderá por receptação qualificada. A polícia continua as investigações para identificar possíveis outras lojas e indivíduos envolvidos na comercialização de aparelhos roubados na capital amazonense.