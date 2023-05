Lula recebeu parlamentares não filiados ao PT apenas 2 vezes

Redação AM POST

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu parlamentares de outros partidos no Palácio do Planalto apenas em duas ocasiões. O jornal Folha de S.Paulo divulgou a informação nesta segunda-feira, 15. Em 2022, o petista e seus apoiadores formaram uma “frente ampla” para tentar derrotar o então presidente da República, Jair Bolsonaro.

O cálculo não considera os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado nem o líder do governo no Congresso.

No dia seguinte, Lula recebeu vários líderes e vice-líderes do governo para apresentarem as diretrizes e as prioridades de seu terceiro mandato.

Dos 13 presentes, não pertenciam ao PT estes parlamentares: Dorinaldo Malafaia (PDT-AP), Lídice da Mata (PSB-BA), Daniel Almeida (PCdoB-BA), Roseana Sarney (MDB-MA), Otto Alencar Filho (PSD-BA) e Laura Carneiro (PSD-RJ).

A Secretaria de Comunicação da Presidência ressaltou que Lula conversa com parlamentares não petistas em “agendas, reuniões e viagens”.

Lula considera que a articulação deve ser foco do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e dos líderes do governo no Congresso: na Câmara, com José Guimarães (PT-CE); no Senado, com Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Jaques Wagner (PT-BA).

*Com informação Revista Oeste