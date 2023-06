Lutador de boxe é morto a tiros próximo a Arena

Um lutador de box, identificado como Romário Sauna, de 34 anos, foi morto a tiros nesta terça-feira (13), próximo à Arena Castelão, em Fortaleza.

De acordo com a Polícia, as circunstâncias do crime não foram divulgadas.

Romário ainda chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

“Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da PC-CE, está a cargo das investigações”, disse a Secretaria da Segurança, em nota.

Ainda conforme a pasta, o caso está sendo tratado como homicídio doloso, quando uma pessoa mata outra intencionalmente.

A academia onde Romário treinava prestou homenagens ao lutador. “Nenhuma lágrima vai trazer você de volta. Nossos corações tentam encontrar sossego, imaginando você em paz, sorrindo entre as nuvens”.

Redação AM POST