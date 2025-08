Lutador de MMA é preso por agredir companheira durante crise de ciúmes em Rio Preto da Eva

Notícias Policiais – Um lutador de MMA, de 35 anos, foi preso em flagrante neste domingo (03/08) no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), após agredir e ameaçar sua companheira, de 33 anos. A ação foi resultado de uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), no contexto da Operação Shamar, voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher.

O caso aconteceu na rua 21 de Abril, no bairro da Paz. Segundo o delegado Antônio Rondon, a equipe tomou conhecimento da ocorrência após uma denúncia realizada por um familiar da vítima. Uma viatura da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi deslocada até o endereço, onde o agressor foi detido em flagrante.

A vítima relatou que o companheiro chegou em casa alterado, sob efeito de álcool e drogas, e iniciou uma discussão movida por ciúmes. Durante o conflito, ele passou a ofendê-la com xingamentos e ameaças, e desferiu um soco que atingiu seu lábio superior, na frente dos filhos do casal.

De acordo com o delegado, o histórico de violência já era recorrente, com episódios anteriores de agressividade. Ele reforçou que ações como essa continuarão sendo intensificadas durante o mês de agosto, como parte da Operação Shamar.

O acusado foi autuado pelos crimes de lesão corporal dolosa, injúria e ameaça no contexto da Lei Maria da Penha. Ele segue à disposição da Justiça.