Lutador de MMA e servidor do Detran-AM suspeito de agredir namorada vai ser exonerado

Notícias de Manaus – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), informou que vai exonerar o lutador de MMA e servidor do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Thiago de Melo. Ele é suspeito de agredir fisicamente a ex-namorada, a cantora Jhenifer Borher. A denúncia foi feita pelas redes sociais e o crime foi no último sábado (4).

No perfil do instagram, a jovem apareceu com vários hematomas pelo corpo e na boca. A vítima é natural de Mato Grosso. As agressões teriam ocorrido após uma discussão na saída de uma festa.

A jovem afirma que pediu a ajuda de vizinhos e ainda teria chegado a ser ameaçada de morte pelo suspeito.

“Imediatamente foi determinada a demissão do indivíduo em questão”, se pronunciou o órgão nas redes sociais ao ser questionado sobre assunto.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

*Redação AM POST