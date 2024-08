Macabro: Jovem ‘canibal’ confessa que usava carne humana para fazer feijão; assista

Israel dos Santos Assis, preso após acusação de violar sepulturas no cemitério de São Francisco do Conde, em Salvador (RMS), confessou em uma gravação o crime era deu detalhes macabros do que fazia com os corpos. “Pinguim”, como era conhecido admitiu usar carne humana para fazer feijão.

Ele declarou que pegava parte da perna de um corpo com sazón e a colocava no feijão. O jovem argumenta que apesar de ter preparado a carne, não chegou a engolir o pedaço. A frieza dele acabou chocando a comunidade local.

No momento da prisão, no dia 23 deste mês, o indivíduo estava carregando uma sacola com ossos humanos utilizados na realização de rituais. Ele disse ainda que iria receber R$ 180,00 para pegar os restos mortais no cemitério.

O caso gerou grande repercussão e chocou a comunidade local. As autoridades locais estão investigando se há mais envolvidos no caso.

Familiares dos falecidos cujos corpos foram violados também aguardam por Justiça.

Veja o depoimento macabro:

*Redação AM POST