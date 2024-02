Madeira ilegal é apreendida no bairro Puraquequara em Manaus

Notícias de Manaus – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), apreendeu na noite de quinta-feira (08), madeira serrada ilegal, no bairro Puraquequara, na zona leste de Manaus. A madeira está avaliada em R$ 5 mil.

Por volta das 20h10, a equipe realizava patrulhamento de rotina na avenida Puraquequara, quando viram um caminhão com lona, aparentando carregamento de algo pesado.

Foi feito a abordagem e verificado o carregamento de aproximadamente 8 m³ de madeira serrada. O condutor do veículo, um jovem de 18 anos, ao ser questionado sobre o Documento de Origem Florestal (DOF) informou não possuir.

Ele foi preso e encaminhado, junto com a madeira e caminhão, ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Crime ambiental

O Comando e o Batalhão de Policiamento Ambiental, orientam a população que quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, configura crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades previstas em Lei.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria