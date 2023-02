Mãe acorrenta filha pelos pés após adolescente brigar com a irmã

Na noite de terça-feira (21), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de maus-tratos, lesão corporal e cárcere privado no bairro Cordeiros, em Itajaí. No local, os agentes encontraram uma adolescente de 17 anos com os pés acorrentados, vítima da própria mãe.

A mãe, de 39 anos, justificou as correntes alegando que as filhas são indisciplinadas e desobedientes. Ela contou que as brigas entre a jovem de 17 e a irmã de 15 anos a levaram a acorrentar a mais velha após a outra fugir de casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A adolescente relatou aos policiais que além das correntes, era constantemente agredida e humilhada pela mãe, que não lhe providenciava nem mesmo as necessidades básicas.

Testemunhas do local afirmaram que ocorreu uma briga generalizada envolvendo várias pessoas da família, incluindo duas adolescentes, e que as brigas entre os envolvidos são frequentes.

Os envolvidos foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Itajaí – CPP. A mãe da adolescente acorrentada foi presa por maus tratos, lesões corporais leves e cárcere privado. A equipe do Conselho Tutelar foi acionada para acompanhar o atendimento e garantir a proteção dos direitos e interesses dos menores envolvidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fonte: Pleno.News