Mãe de Eliza diz que vai processar homem que se fantasiou de goleiro Bruno em Manaus

Redação AM POST

Sônia Moura, mãe de Eliza Samúdio, assassinada em 2010, disse que vai processar o homem que se fantasiou de goleiro Bruno, condenado pelo crime, e usou um saco de lixo para representar a filha da mulher. A foto repercutiu negativamente nas redes sociais na segunda-feira (1º) e foi tirada durante um festa em um bar de Manaus.

“Nós vamos processar, não sei como pessoas fazem coisas como essa, mexem com uma dor profunda”, disse ela ao G1.

Segundo a advogada da família, Mônica de Moura Castro, além de ferir preceitos na área penal e civil, o dono do bar e o rapaz que aparecem na foto feriram o código de defesa do consumidor. “Como a publicação foi feita com tom comercial e nas redes sociais, temos que acionar esta instância”.

De acordo com Sônia, não é a primeira vez que pessoas utilizam do crime para se fantasiarem. Em 2018, estudantes de Minas Gerais foram a uma festa fantasiados de Bruno e Macarrão. No registro feito Inconfidentes (MG), gerou polêmica nas redes sociais, pois ainda mostrava um dos jovens segurando um saco preto com o nome de Eliza Samúdio.