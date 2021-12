Mãe de jovem morto em assalto a ônibus diz que ele estava feliz por conseguir trabalho em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O jovem Melquisedeque Santos do Vale, de 18 anos, da etnia Sateré-Mawé, foi morto com tiro na cabeça durante um assalto na noite desta quinta-feira (16), no ônibus da linha 444 em Manaus. A mãe da vítima, Francilene, que mora no interior do Amazonas disse que o filho estava feliz por conseguir uma trabalho em Manaus e poder ajudá-la.

“Ele disse que estava feliz, pois tinha um trabalho e poderia realizar o sonho de me ajudar. Eu peço justiça não somente por ele, mas por todos os jovens que vêm do interior pedindo uma oportunidade”, lamentou a mãe em entrevista a uma TV local.

O rapaz trabalhava como jovem aprendiz na loja de departamentos da Bemol, no momento do crime, ele estava voltando do trabalho para sua casa com uma cesta de natal. Segundo a mulher, ele frequentava uma igreja evangélica e morava com a avó na aldeia no município de Manaquiri (distante 60 quilômetros de Manaus).

Francilene relatou que Melquisedeque passou o ano passado inteiro produzindo e vendendo máscaras em Manaquiri, onde morava e veio há cerca de um mes para a capital amazonense em busca de emprego.

“No início de novembro deste ano ele veio para a cidade para conseguir trabalho. Ontem estava feliz, pois havia recebido uma cesta de natal da empresa onde estava trabalhando. Eu trabalhei na roça para não faltar nada para o meu filho”, contou.

De acordo com o tio de Mequisedeque, Ageu, disse que os indígenas estão programando uma marcha em protesto à morte do jovem na avenida Brasil, na Compensa, até a sede do Governo do Amazonas.