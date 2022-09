Mãe de piloto desaparecido pede ajuda para encontrar filho desaparecido no Amazonas

Redação AM POST

Na última segunda-feira (19), Tonia Pimentel, de 62 anos, realizou em frente ao Aeroclube de Manaus, uma coletiva de imprensa, onde fez um apelo para achar o filho piloto Breno Pimentel, de 34 anos, que desapareceu no dia 02 de setembro durante um voo particular que saiu de Barcelos (distante 401 quilômetros de Manaus) com destino a capital do Amazonas.

A demora de uma resposta da Delegacia que está investigando o caso tem deixado a família cada dia mais aflita, alega a mãe.

“Ninguém me diz nada, eu faço um apelo para as autoridades, para o governador. Me ajude a achar meu filho” disse Tonia.

O desaparecimento de Breno foi registrado no 6º DIP e a Delegacia deve continuar investigando o caso. Até a publicação desta matéria, não existe nenhuma informação sobre o que realmente tenha acontecido com rapaz.