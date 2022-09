Mãe de vítima de José Dumont se pronuncia após prisão do ator: “Quero justiça”

Redação AM POST

A mãe de uma das supostas vítimas do ator José Dumont se pronunciou pela primeira vez sobre o caso, em entrevista ao Jornal da Record, na noite desta quarta-feira (21).

Na ocasião, ela relatou que os contatos entre seu filho e o artista veterano tiveram início no comércio em que ela é dona, e que ele seria um cliente antigo. “Ele [José Dumont] era cliente frequente e sempre perguntava como ele [filho] estava no teatro. E aos sábado, quando o meu filho estava comigo, ali mesmo onde eu ficava, ele ficava conversando com o meu filho, dando as dicas dele”, disse.

Segundo ela, o comportamento de José Dumont nunca despertou qualquer suspeita. “Não despertava nada em mim de desconfiança. Sempre bem atencioso”, afirmou. Além disto, o ator costumava dar presentes ao seu filho, e em sua presença. “Sempre na minha companhia, meu filho estava sempre próximo de mim”, declarou.

Após o caso polêmico, a mãe contou que o filho está realizando tratamento psicológico para superar o trauma, e pediu que a justiça seja devidamente feita. “Difícil superar um baque desse. A minha preocupação é proteger ele, apenas isso que eu quero, nada mais. Quero justiça. Que ele não faça isso com ninguém mais, com nenhuma criança mais”, pontuou.

José Dumont foi preso em flagrante na última quinta-feira (15), sob suspeita de pedofilia. Em meio ao caso de polícia, a Globo retirou ele do elenco da novela Todas as Flores, de João Emanuel Carneiro, que será exibida no Globoplay, e estreia dia 17 de outubro, sendo substituído por Jackson Antunes no papel.

