Mãe denuncia abuso sexual contra sua filha durante internação no Hospital João Lúcio em Manaus

Nesta quinta-feira (1º), uma mãe procurou a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (Depca) para denunciar um caso de abuso sexual que sua filha teria sofrido enquanto aguardava por uma cirurgia no Hospital João Lúcio, localizado na zona Leste de Manaus.

De acordo com a genitora, sua filha, de 17 anos, foi admitida no hospital com suspeita de apendicite. No dia 16 de maio, quando a jovem estava sozinha, um enfermeiro de uma cooperativa teria tocado suas partes íntimas e encostado seu órgão genital no braço dela.

“A enfermeiro pediu para ela levantar o vestido, alegando que faria exames físicos. Ela atendeu ao pedido e ele começou a apalpar sua barriga. Logo em seguida, ele tocou em suas partes íntimas. Ela ficou assustada, deitada, sem poder se mover, quando ele encostou seu órgão genital em seu braço. Ela começou a chorar e ele pediu para que ela se acalmasse”, relatou a mãe da vítima.

A mãe ainda mencionou que a filha foi chamada no hospital no dia seguinte e revelou os abusos que havia sofrido. Imediatamente, a mãe procurou ajuda.

“No dia seguinte, quando cheguei ao hospital, minha filha me contou o ocorrido. Entrei em contato imediatamente com a cooperativa, que pediu desculpas e registrou meu depoimento por escrito. No entanto, informaram que não poderiam fornecer o nome do profissional e nem seu registro profissional, alegando falta de autorização. Então, fui à ouvidoria do Hospital João Lúcio, registrei a denúncia e obtive o nome do enfermeiro e seu registro profissional, pois era meu direito tê-los. Ele foi afastado no dia 17 de maio”, relatou a mulher.

A mãe informou que o incidente ocorreu no dia 16 de maio e que a adolescente passou pela cirurgia no dia 19, após o ocorrido. Ela ressaltou que a filha só compareceu à delegacia nesta manhã, após se recuperar da operação.

Redação AM POST