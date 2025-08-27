A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Mãe e companheira são presas por matar menina de 5 anos esganada em Manaus

A Polícia Civil lavrou a prisão em flagrante pelo crime de homicídio.

Por Beatriz Silveira

27/08/2025 às 20:41

Foto: Natasha Pinto / GDC

Notícias policiais – Uma mulher e sua companheira foram presas em flagrante na manhã desta quarta-feira (27), suspeitas de envolvimento no homicídio da filha da primeira, uma menina de 5 anos, no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a perícia constatou que a vítima sofreu morte violenta, apresentando lesões no abdômen e sinais de esganadura.

As duas suspeitas foram levadas para a delegacia após depoimentos considerados inconsistentes e incompatíveis com as provas já reunidas. Diante disso, a Polícia Civil lavrou a prisão em flagrante pelo crime de homicídio.

A tia da criança compareceu à DEHS para registrar o boletim de ocorrência e realizar os trâmites para a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML). Segundo ela, a família tinha pouco contato com a mãe da vítima, sem detalhar os motivos do afastamento.

