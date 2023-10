Mãe e filho são encontrados mortos após suposta dívida com ex

Mãe e filho foram encontrados mortos, em Hortolândia (SP) e a polícia investiga se o crime tem ligação com uma suposta cobrança de dívidas. O principal suspeito é o ex-namorado da vítima, que foi preso. As informações são do SBT Notícias.

César Francisco Moranza Júnior, de 53 anos, confessou o crime. A mãe da vítima também foi agredida pelo criminoso e está internada em estado grave. Fernanda Silva Bim, de 44 anos, e Maurício Silva, de 26, estavam desaparecidos desde o último dia 3 de outubro.

O corpo do rapaz foi encontrado na última sexta-feira (6), na cidade de Santa Bárbara do Oeste, enquanto o da mulher foi localizado na terça-feira (10), em local próximo. Inicialmente, o autor do crime negou as acusações.

A polícia, porém, descobriu mensagens trocadas entre o suspeito e a vítima. Os dois marcaram de se encontrar no dia do desaparecimento. Confrontado com a conversa, César confessou.

O preso afirmou que marcou o encontro com ex e que iria devolver um dinheiro que Fernanda teria emprestado. Ano passado, quando os dois estavam juntos, a vítima vendeu um apartamento e César induziu a mulher a investir o dinheiro. No entanto, ele ficou com o dinheiro.

Os dois terminaram o relacionamento após Fernanda descobrir que César era casado. A vítima estava precisando de dinheiro e conversou com o autor do crime para reaver a quantia. Com medo, ela pediu para o filho Maurício ir junto. César matou e esquartejou os dois.

Ele vai responder por homicídio qualificado e tentativa de homicídio, já que foi à casa da ex para tentar matar a ex-sogra um dia após o desaparecimento dos dois. A mulher, de 67 anos, foi espancada e está internada em estado grave.

*Redação AM POST