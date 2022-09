Mãe e filho são presos com drogas avaliadas em R$ 130 mil em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e 6ª Seccional centro-oeste, prendeu, em flagrante, na tarde de segunda-feira (26/09), às 15h37, Rosirene Figueiredo Cardoso, 49, e Samuel Cardoso Nogueira, 25, por tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. A dupla foi presa no bairro Jorge Teixeira, zona leste, em posse de drogas avaliadas em aproximadamente R$ 130 mil.

De acordo com o delegado Gesson Aguiar, titular do 17º DIP e da 6ª Seccional, as equipes de investigação estavam mapeando pontos de vendas de drogas no bairro Redenção, zona oeste, bem como distribuidores que realizavam o abastecimento.

“Durante a investigação, tomamos conhecimento de um centro de distribuição em uma residência situada no bairro Jorge Teixeira. Ao chegar ao local, constatamos que se tratava de uma marcenaria de fachada, onde se fabricavam móveis modulados, e ao lado era o depósito dos móveis fabricados e materiais em MDF, onde encontramos o material apreendido”, disse.

Conforme o titular, na loja de fachada, os policiais civis foram recebidos por Rosirene e Samuel, mãe e filho, donos do comércio. Eles não apresentaram resistência, sendo realizadas as prisões em flagrante e a apreensão.

Apreensão

O delegado detalhou que, com Samuel e Rosirene, foi apreendida uma grande quantidade de drogas, sendo 19 tabletes contendo, aproximadamente, um quilo de cocaína tipo oxi, cada; um saco com uma pedra de 500 gramas de cocaína tipo oxi; três sacos de 500 gramas de cocaína em pó; quatro tabletes com um quilo cada de maconha tipo skunk, 626 pinos com cocaína. Os entorpecentes apreendidos têm valor total estimado de aproximadamente R$ 130 mil.

Ainda segundo Gesson, foram encontrados outros materiais e objetos, dentre os quais 30 cartuchos calibre 12; 20 projéteis de calibre 380 e 20 de calibre 40; 13 projéteis de munição para fuzil 762; material para auxiliar na venda das substâncias como embalagens; uma balança; 2.600 pinos vazios; além de uma motocicleta da marca Honda, modelo CG 160 Fan, de cor preta.

Procedimentos

Rosirene e Samuel responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Eles ficarão à disposição da Justiça.