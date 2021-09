Mãe e filho são presos pela morte e estupro de adolescente grávida em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Uma mulher e o filho dela (de 28 anos), ambos de identidade preservada, foram presos nesta segunda-feira (13), pelo assassinato de uma adolescente de 15 anos no dia 31 de agosto deste ano, na rua Santa Júlia, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, a vítima estava grávida de 8 meses e foi morta após ser estuprada pelo indivíduo. Na ocasião, a mãe do infrator cedeu uma roupa para ser colocada no corpo da adolescente após o assassinato e não chamou a polícia.

De início, a polícia acreditava que a morte tivesse sido por overdose, no entanto, após os exames no Instituto Médico Legal (IML), foi constatado o estupro.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), continua a frente do caso e a deve dar uma coletiva de imprensa no decorrer do dia.