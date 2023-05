Mãe e namorado são presos suspeito de estupro de adolescentes de 12 e 13 anos por mais de três anos

Um idoso foi preso nesta segunda-feira (15) suspeito de estuprar duas adolescentes, de 12 e 13 anos, por mais de três anos. O delegado Wesley Silva, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), conta que as meninas eram filhas da namorada do investigado. A mãe, que confessou saber dos crimes, também foi presa, em Guapó, na Região Metropolitana da capital.

A identidade dos investigados não foi divulgada e, por isso, o g1 não localizou a defesa deles para uma posicionamento até a última atualização desta matéria. Segundo o delegado responsável pelo caso, as vítimas foram encaminhadas ao Conselho Tutelar. A conselheira Élita Arantes afirma que, atualmente, as meninas estão na casa de familiares.

Denúncia

Wesley Silva conta que as investigações começaram após a Polícia Civil (PC) ser acionada pelo Conselho Tutelar. “Eles informaram que pessoas próximas a família denunciaram que a menina de 12 anos estava sendo vítima de violência sexual praticas pelo padastro”, afirma. Durante as investigações, a polícia descobriu que a vítima tem uma irmã, de 13 anos, que também sofria abusos sexuais.

Segundo o investigador, os estupros começaram quando as meninas tinham 9 e 10 anos. “A mais velha foi a primeira vítima, que contou o fato à mãe. Entretanto, a mulher não denunciou o caso à polícia e continuou permitindo que o namorado tivesse contato com as meninas”, diz. O delegado afirma que a mãe ainda dizia para as filhas passarem o final de semana na casa do suspeito.

“Além da omissão, ela também induzia a mais nova a praticar os atos dizendo que se ela quisesse, por exemplo, ganhar um celular novo, ela precisaria ficar o final de semana na casa do padrasto”, explica. Os abusos aconteceram na casa do suspeito, em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia, e em duas casas onde as vítimas moraram nos últimos três anos, na capital e em Aparecida.

Investigação

Silva detalha que, até o momento, já ouviu os familiares das vítimas e as pessoas que denunciaram os abusos ao Conselho Tutelar. Além disso, informa que as vítimas já realizaram o exame de corpo de delito. “Também queremos ouvir profissionais para verificar se houve algum favorecimento à protistituição devido às promessas financeiras feitas pela mãe”, destaca.

Prisões

O padrasto, de 60 anos, e a mãe, de 46, foram presos preventivamente nesta segunda-feira. Eles prestaram depoimento à polícia e, segundo o delegado, o homem se manteve em silêncio e a mulher confessou saber dos crimes, mas negou ter induzido as filhas ao crime. O casal responde por estupro de vulnerável, sendo que a mãe é participe do crime devido a omissão.

A PC informou ainda que a mãe das meninas tentou fugir, mas foi localizada e presa, em Guapó. “Eles ficarão presos enquanto o processo corre, sem prazo para liberação”, explica Silva. O delegado diz ainda que as investigações devem ser concluídas após ouvir mais testemunhas do caso, o que deve ocorrer nos próximos 10 dias, quando o inquérito policial será remetido à Justiça.

Fonte: G1