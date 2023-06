Mãe e padrasto são presos por estuprar criança de 5 anos no interior do Amazonas

Policiais civis da Delegacia Especializada de Polícia (DIP) de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), prenderam, nesta terça-feira (6), um casal, de 25 e 24 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra o filho da mulher, uma criança de cinco anos. Os abusos sexuais começaram em outubro de 2022, naquele município.

Segundo a delegada Marna de Miranda, titular da DEP, existem dois Inquéritos Policiais (IPs) sobre o fato, que já é um crime continuado de estupro de vulnerável praticado pela mãe da vítima juntamente com seu companheiro.

“As investigações começaram em outubro de 2022 nesta delegacia e, ao assumir a DEP, encaminhei o caso à Justiça. No entanto, o pai da criança continuou registrando Boletim de Ocorrência (BO) sobre o mesmo fato. Ao todo, oito BOs foram registrados”, contou a delegada.

Conforme a autoridade policial, em abril deste ano, o pai foi ouvido, juntamente com outros familiares e demais testemunhas, bem como médicos que atenderam a criança em unidades de saúde de Parintins após os abusos.

“Os pais do garoto são separados e a guarda é do pai, no entanto, em outubro do ano passado o menino passou a ficar com a mãe aos finais de semana, exatamente quando os abusos começaram”, explicou Marna.

Com base nos indícios de autoria, foi representada à Justiça pela prisão do casal, e as ordens judiciais foram decretadas pela Central de Plantão da Comarca de Parintins.

Ambos foram presos preventivamente e indiciados por estupro de vulnerável, e irão permanecer à disposição do Poder Judiciário.

Redação AM POST